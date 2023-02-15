Ямальские дорожники внедряют метод цифрового моделирования

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале начали внедрять метод цифрового моделирования дорог и объектов. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Первым объектом стал мост на участке Старый Надым - Надым протяженностью 400 метров. Сейчас специалисты создают объемную модель объекта, включающую трехмерные чертежи, сборочные схемы и подробное описание всех проектируемых элементов (материал, армирование), - прокомментировали в ведомстве.

Информационную модель создадут на весь срок службы моста. Во время строительства она станет наполняться информацией о фактически проведенных работах. А в период эксплуатации будут заноситься сведения о текущем состоянии объекта и проводимых на нем работах.

Перед началом проектирования был проведен комплекс изысканий. На их основе создадут проектные решения, которые позволят обеспечить надежность сооружения в условиях меняющегося климата. Также в проекте учтут наличие сложных грунтов и быстро меняющиеся гидрологические характеристики рек.