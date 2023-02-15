В Аксарке могут установить новый арт-объект - световые буквы, складывающиеся в название села

Фото: администрация Приуральского района

В Аксарке хотят установить новый арт-объект - световые объемные буквы, складывающиеся в название села. Об этом сообщили в пресс-службе Приуральского района.

- Работы выполнят в рамках проекта «Уютный Ямал». Руководителем инициативной группы, вышедшей с данным предложением, является Наталья Дмитриева. В прошлом году за ее идею проголосовало большинство жителей, - прокомментировали в мэрии.

Для реализации идеи требуется 900 тысяч рублей, из которых 300 тысяч должны собрать сами жители, организации и другие внебюджетные источники.

Добавим, что арт-объект установят на берегу Оби, неподалеку от сквера памяти основателям села.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Аксарке построят двухэтажный стационар и подстанцию скорой медицинской помощи. Это будет единое здание, соединенное теплым переходом.