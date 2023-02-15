В Губкинском водитель иномарки устроил ДТП на выезде из больницы и с травмами вернулся обратно

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 14 февраля в 7-м микрорайоне Губкинского.

- Около 7:35 утра водитель «Volkswagen», выезжая с территории больницы, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Toyota». Изначально оба мужчины отказались от медицинской помощи в стационаре ЦГБ. Но, спустя несколько часов, водитель «Volkswagen» все же обратился в лечебное учреждение, почувствовав себя плохо, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что госпитализированный водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года - 731, в которых 2 человека погибли и 35 получил травмы, в том числе 3 ребенка.