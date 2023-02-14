Ямал вошел в топ-10 регионов страны по продолжительности жизни

Фото предоставлено КП

На Ямале продолжительность жизни достигла 75,2 года. Этот показатель превышает средние данные как по Уральскому федеральному округу (72,4 года), так и по России в целом (72,6 года). Таким образом северный край вошел в топ-10 регионов страны по данному показателю.

Добиться положительной динамики удалось благодаря комплексному подходу к развитию системы здравоохранения в регионе.

Так, для своевременной диагностики различных заболеваний за последние пять лет в больницы округа поступил не один десяток современного оборудования и единиц транспорта. Кроме того, начиная с 2020 года на работу в регион приехали порядка 1 100 врачей. Только в прошлом году в медицинские учреждения Ямала трудоустроено 411 специалистов. В сельских больницах появились долгожданные терапевты, педиатры, неврологи, стоматологи, хирурги, фтизиатры, анестезиологи-реаниматологи и оториноларингологи. В городские медучреждения трудоустроены эндокринологи, онкологи, урологи, травматологи и аллергологи.

Особое внимание на Ямале уделяется профилактическим осмотрам и диспансеризации. В прошлом году каждый третий ямалец прошел медицинский осмотр и узнал о состоянии своего здоровья.

- В приоритете по-прежнему остается доступность, качество, безопасность и своевременность медицинской помощи. Уровень лечебно-профилактических мероприятий существенно вырос - это также повлияло на улучшение показателя по продолжительности жизни в регионе. Проделана большая работа, которая доказала свою эффективность, мы будем продолжать работать на результат, - рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.