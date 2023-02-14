На Ямале 14 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 108 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 108 человек. С начала периода количество заболевших достигло 152 440.

При этом в больницы региона госпитализирован 8 человек, выздоровели 92 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 9 826 человек с COVID-19, госпитализировано 1 662 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 093 549 случаев. Излечились от коронавируса 10 420 жителей, а 35 - скончались.