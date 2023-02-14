При входе в поликлинику Тарко-Сале пациентов встречает проекция с полезной информацией

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Тарко-Салинская ЦРБ становится удобнее для посетителей. Теперь при входе в поликлинику пациентов встречает проекция с полезной информацией, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Яркие надписи сообщают о том, что, не обращаясь в регистратуру, вы можете получить неотложную помощь, пройти флюорографию, диспансеризацию, вакцинацию или посетить врача, если были предварительно к нему записаны», - говорится в сообщении на официальной странице Тарко-Салинской ЦРБ в соцсети «ВКонтакте».

Проекция не только указывает направление движения, но и номера кабинетов, в которых оказываются данные медицинские услуги, что значительно экономит время пациентов.

Позднее такая же опция появится и снаружи здания. По мере актуальности информация будет меняться.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале снова проводят курсы для будущих мам.