Жители Ноябрьска собрали более 30 именных посылок для бойцов спецоперации

Фото: администрация Ноябрьска

В конце января в Туристско-информационном центре Ноябрьске открылся еще один пункт сбора посылок для горожан, участвующих в спецоперации. И вот, спустя три недели, его работники приняли уже 33 именные посылки. Об этом сообщили в городской администрации.

В отправлениях, бережно собранных горожанами, были теплые вещи, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения и прочее.

Отметим, что ноябряне активно помогают жителям Донбасса и землякам - участникам спецоперации. Только в феврале было собрано и отправлено свыше 300 адресных посылок и три автомобиля «УАЗ».

А с февраля 2022 года ямальцы отправили на Донбасс 183 тонны гуманитарной помощи, из них 65 тонн собрали ноябряне.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ноябряне собрали около тонны макулатуры для помощи детским домам Донбасса и Запорожской области.