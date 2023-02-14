За одну ночь житель Гыды повредил чужую входную дверь и напал на полицейского

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В Тазовском районе осудят 20-летнего жителя Гыды, который повредил чужую входную дверь и напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В ночь на 16 января 2023 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, повредил дверь в жилище односельчан, после чего пострадавшие вызвали участкового. Прибывший правоохранитель потребовал от северянина успокоиться, но, вместо этого, парень применил к нему насилие, - прокомментировали в ведомстве.

В ближайшее время северянина ждет суд. Он обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что скандальный тазовчанин, напавший на полицейского возле школы, выплатит штраф.

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