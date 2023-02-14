Фото: департамент транспорта и ЖКХ Пуровского района

В Тарко-Сале вандалы повредили ледовые скульптуры, установленные в парке «Прибрежный». Об этом сообщили в районном департаменте транспорта и ЖКХ.

- В парке «Прибрежный» вандалы повредили арт-объект и скрылись. Правонарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, - прокомментировали в ведомстве.

На одном из снимков видно, что злоумышленники оторвали фигуре ногу.

Фото: департамент транспорта и ЖКХ Пуровского района

Видео инцидента уже передано в правоохранительные органы. Сейчас полицейские устанавливают личности нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности, в том числе и материальной.

Также департамент призвал жителей ценить окружающую красоту, труд людей, и впредь не допускать подобных случаев.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что неизвестные вандалы повредили санитарный модуль, установленный в горах Полярного Урала. Перед этим его пытались украсть.