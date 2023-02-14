В Ноябрьске проходит городской фестиваль «Родной язык - святой язык»

Фото: центр досуга «Нефтяник»

В ноябрьском центре досуга «Нефтяник» стартовал городской фестиваль «Родной язык - святой язык». В этом году он объединил около 200 участников от 4 до 18 лет.

Свое творчество ноябряне представляют в нескольких направлениях: художественное слово, вокал, хореография и интеллектуальная игра.

Так, горожане читали стихи «Много языков на свете разных» Михаила Крюкова, «Язык мой прекрасный и звучный» Михаила Маустовского, «Жди меня» Константина Симонова и многие другие. Вокалисты исполняли песни о Родине и любви к ней, а участники танцевальных коллективов порадовали жюри и зрителей оригинальными постановками с национальным колоритом: «Болгарское хоро», «Русская плясовая», молдавский танец «Первоцвет».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что танцоры из Ноябрьска завоевали гран-при на международном конкурсе. Его участниками стали более 600 артистов из разных городов России.