В Муравленко увеличилась заболеваемость ОРВИ

Фото: Муравленковская городская больница
В Муравленко увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, показатель вырос аж на 30%.
Чтобы сократить распространение инфекции, врач-эпидемиолог Наталья Андросова призывает горожан обязательно надевать медицинскую маску при посещении больниц, а также вернуться к соблюдению и других мер предосторожности:
- постараться ограничить контакты с людьми с симптомами ОРВИ;
- чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, проветривать помещение;
- полноценно и правильно питаться, вести здоровый образ жизни.
Напоминаем, что в декабре прошлого года из-за роста заболеваемости школьников Муравленко перевели на дистант.
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