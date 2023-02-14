В Муравленко увеличилась заболеваемость ОРВИ

Фото: Муравленковская городская больница

В Муравленко увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, показатель вырос аж на 30%.

Чтобы сократить распространение инфекции, врач-эпидемиолог Наталья Андросова призывает горожан обязательно надевать медицинскую маску при посещении больниц, а также вернуться к соблюдению и других мер предосторожности:

- постараться ограничить контакты с людьми с симптомами ОРВИ;

- чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, проветривать помещение;

- полноценно и правильно питаться, вести здоровый образ жизни.

Напоминаем, что в декабре прошлого года из-за роста заболеваемости школьников Муравленко перевели на дистант.

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