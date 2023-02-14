Власти Тазовского района заплатили подрядчику за неотремонтированный тротуар 600 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Тазовском районе осудят индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в пресс-служб регионального следкома, мужчина должен был отремонтировать в райцентре деревянный тротуар, но так и не сделал этого, а деньги за работу получил.

- В декабре 2021 года между индивидуальным предпринимателем и администрацией района был заключен муниципальный контракт на ремонт деревянного тротуара. В течение месяца обвиняемый неоднократно заверял заказчика, что работы ведутся и завершатся в установленные сроки, хотя фактически они не выполнялись. В конце декабря предприниматель встретился с должностным лицом администрации, принимавшим работы, и сообщил ему, что все готово, представив фальшивый акт приема. В итоге мужчина получил за свою «работу» 600 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В ближайшее время предпринимателя ждет судебное заседание. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Что касается специалиста администрации, не выполнившего проверочные мероприятия, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.