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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 4:40

Власти Тазовского района заплатили подрядчику за неотремонтированный тротуар 600 тысяч рублей

Теперь афериста ждет суд
Марина Прохорова
Власти Тазовского района заплатили подрядчику за неотремонтированный тротуар 600 тысяч рублей

Власти Тазовского района заплатили подрядчику за неотремонтированный тротуар 600 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В Тазовском районе осудят индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в пресс-служб регионального следкома, мужчина должен был отремонтировать в райцентре деревянный тротуар, но так и не сделал этого, а деньги за работу получил.

- В декабре 2021 года между индивидуальным предпринимателем и администрацией района был заключен муниципальный контракт на ремонт деревянного тротуара. В течение месяца обвиняемый неоднократно заверял заказчика, что работы ведутся и завершатся в установленные сроки, хотя фактически они не выполнялись. В конце декабря предприниматель встретился с должностным лицом администрации, принимавшим работы, и сообщил ему, что все готово, представив фальшивый акт приема. В итоге мужчина получил за свою «работу» 600 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В ближайшее время предпринимателя ждет судебное заседание. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Что касается специалиста администрации, не выполнившего проверочные мероприятия, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.