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НовостиНедвижимость14 февраля 2023 3:45

В Надыме приведут в порядок часть проблемных дорог и внутриквартальных проездов

Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказал о планах по ремонту дорог в этом году. Одна часть будет отремонтирована, вторая - попадет под реконструкцию.

Так, в этом году начнется второй этап работ на 8-м проезде. Напоминаем, что его обновление началось год назад по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

Изменится дорога по улице Сенькина. Там обновят дорожное основание, обустроят парковку, остановку и тротуар, а прилегающую территорию - озеленят.

Внутриквартальные проезды на улице Ямальская также будут реконструированы. Предусмотрены замена инженерии, дорожного основания, устройство водоотводных колодцев и тротуаров.

\Кроме того, отремонтируют дорогу по улице Шаповалова-Заводская - один из самых длинных участков в городе (более 2 километров).

Также ремонт дорог будет вестись и в поселениях района.