«Культурная составляющая очень важна в работе региона»: Дмитрий Артюхов открыл IV Арктический культурный форум в Салехарде

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде открылся IV Арктический культурный форум. Он собрал 430 специалистов отрасли из 20 регионов страны, в том числе ЛНР и ДНР.

- Культурная составляющая очень важна в работе региона. Мы решили начать наш год с такого большого мероприятия, как Арктический культурный форум. Специалистам своей отрасли всегда нужно общаться между собой, повышать свой профессиональный уровень, для этого мы пригласили лучших деятелей культуры России, чтобы Ямал всегда был на ведущих позициях, - сказал на открытии губернатор Дмитрий Артюхов.

Участники форума обсудят цифровое будущее библиотек, формирование привлекательного имиджа музеев, а также перспективы развития культурно-досуговых учреждений.

Программа рассчитана на три дня. В нее входят пленарные и секционные заседания, публичные лекции, творческие встречи, мастер-классы и семинары. Также запланирована культурная программа с участием известных творческих коллективов России.

По итогам работы будут обозначены конкретные механизмы развития культурно-досуговых учреждений. Главная задача - создать на их базе центры притяжения с доступной и комфортной средой..