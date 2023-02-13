В Новом Уренгое количество теплых остановок увеличится до 37

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое установят 12 новых теплых остановок. Как сообщил глава города Андрей Воронов, они появятся сразу в двух частях города - северной и южной.

«Выбор мест неслучайный - самое большое количество просьб в ваших сообщениях и комментариях было именно за эти адреса», - написал он в своих соцсетях.

В южной части города появятся следующие остановки: остановка «Пр-т Ленинградский» (с двух сторон), ул. Индустриальная (с двух сторон), пр-т. Ленинградский (д/с «Гнездышко»), ул. Юбилейная.

В северной: ул. Дружбы народов («Администрация» со стороны мкр. Советский), ул. Захаренкова, ул. Мира (ТЦ «Виктория»).

Кроме того, по одному теплому павильону установят в отдаленных районах. В Коротчаево - на проспекте Мира (со стороны д. №49), в Лимбяяхе - на ул. Надежды.

На данный момент в городе установлено 25 теплых павильонов, а вместе с новыми их станет уже 37.

Кстати, по словам Андрея Воронова, в местах, где пассажиропоток высокий, «холодные» остановки постепенно будут менять на «теплые».