В Красноселькупе появится парк с теплыми скамейками и скульптурой в виде комара

Фото: администрация Красноселькупского района

В Красноселькупе появится сквер «Здоровье». Как сообщили в администрации муниципалитета, он расположится на улице Полярная, а обустроят его в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Жители сами выбрали этот объект путем голосования в прошлом году. Лесную территорию площадью 20 гектаров обустроят для прогулок, активностей и отдыха, - прокомментировали власти.

Проектом предусмотрены велодорожка, тротуары и прогулочная аллея, зоны отдыха с биотуалетами и скамейки с подогревом, установят светильники и урны, газоны озеленят многолетними травами. А входная арка и скульптура «Комар» дополнят эстетическое содержание сквера. Кстати, лесную растительность по максимуму оставят нетронутой.

Фото: администрация Красноселькупского района

Кроме того, будут обустроены проезд и парковка для автотранспорта.

Основные работы начнутся ближе к лету, с наступлением тепла.

Напоминаем, что ранее в Красноселькупском районе открыли этнопарк с деревянными идолами и сценой.