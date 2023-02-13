Фото: департамент культуры ЯНАО

В Салехарде стартовал IV Арктический культурный форум. В этом году его участниками станут более 500 человек. Это сотрудники учреждений культуры со всего округа, представители органов власти, НКО, бизнеса и общественные деятели. Одним из спикеров выступит артистка Диана Гурцкая.

Также форум посетят гости из 16 субъектов страны, в числе которых и министры культуры Луганской и Донецкой народных республик.

Участники обсудят цифровое будущее библиотек, формирование привлекательного имиджа музеев и продвижение ценностей, развитие ямальского сувенира, настоящее и будущее культурно-досуговых учреждений.

- Тематика культурного форума чрезвычайно разнообразна. Мы углубимся в востребованные направления сферы, определим лучшие практики и механизмы развития культуры Ямала. В этом году к нам присоединятся коллеги из других регионов страны: Москва, Архангельская и Ульяновская области, все субъекты УрФО, - заявил директор регионального департамента культуры Евгений Колтунов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде впервые прошли Дни культуры коми-зырян.