На Ямале 13 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 152 человека, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 152 человека. С начала периода количество заболевших достигло 152 332.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 47 северян. К несчастью, есть скончавшихся от болезни - один пациент, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 11 006 человек с COVID-19, госпитализировано 608 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 083 723 случая. Излечились от коронавируса 6 484 жителя, а 30 - скончались.