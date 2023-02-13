В Ноябрьске ветераны афганской войны передали личные вещи тех времен для тематической выставки

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске открылась выставка «Закаленные Афганом», приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщили в городской организации.

Посмотреть выставку можно в музее воинской славы им. В.М. Григоры. Экспозиция рассказывает об основных этапах участия советских войск в Афганской войне. Посетители увидят личные комплексы ноябрян - участников тех событий: Михаила Караулова, Радика Габсадарова, Юрия Григоры и Николая Тимофеева. Они предоставили фотографии, письма, военную форму и часть снаряжения.

Вход на выставку свободный, она будет работать до 19 февраля.

Фото: администрация Ноябрьска

Кроме того, в 15:00 на площади Опаленной юности состоится возложение цветов и венков к памятнику боевой разведывательной десантной машины (БРДМ-2). В мероприятии примут участие воины-интернационалисты, общественные организации, волонтеры и горожане.