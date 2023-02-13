В Приуральском районе механика организации уличили в растрате

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В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Томской области, обвиняемого в растрате. Как сообщили в пресс-службе районного ОМВД, мужчина, работая в одной из местных организаций, украл бочку гидравлического масла стоимостью 138 тысяч рублей.

- В январе 2023 года в отделение позвонил представитель одной из организаций. Он сообщил, что при проведении инвентаризации была выявлена недостача бочки гидравлического масла объемом 200 литров. При расследовании дела полицейские вышли на механика организации. Являясь материально-ответственным лицом, он присвоил бочку масла, после чего продал ее, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое сотрудник транспортной компании тайком пробрался на работу и украл деньги.