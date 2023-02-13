Героя РФ Дамира Юсупова пригласили в Салехард на День оленевода

Фото: личная страница Дмитрия Юсупова в соцсети

В минувшие выходные в Салехарде прошли «Ямальские встречи», гостями которых стали пилот авиакомпании «Уральские авиалинии», Герой РФ Дамир Юсупов, а также народная артистка Диана Гурцкая.

В 2019 году Дамир Юсупов совершил успешную аварийную посадку неподалеку от аэропорта Жуковский - на кукурузном поле. За спасение экипажа и пассажиров ему вручили почетное звание Героя России.

Авиатор встретился с учениками школы №3 и принял участие в проекте ПрофUP.

- Для меня важнее не высокая награда, а спасенные жизни. Именно этим я особенно горжусь, - говорит Дамир Юсупов.

Также пилот признался, что он очень много слышал о Дне оленевода и очень хотел бы побывать на празднике.

В свою очередь организаторы с радостью согласились исполнить мечту авиатора и пригласили его на мероприятие.

Также участие в «Ямальских встречах» приняла певица Диана Гурцкая. Во время диалога певица рассказала о программах для людей с ограниченными возможностями здоровья, поделилась своим опытом, а также рассказала о секретах мастерства и возможностях развития.