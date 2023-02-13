В Ноябрьске при пожаре в дачном поселке пострадал мужчина

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Минувшим вечером ноябрьские пожарные тушили жилой дом в СНТ «Мечта». Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:55, когда спасатели прибытии на место, здание уже было полностью охвачено огнем.

- В 23:37 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 12 человек личного состава и 5 единиц спецтехники, а также сотрудники федеральной противопожарной службы. Огонь повредил дом по всей его площади - 40 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что в пожаре пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ожогами различной степени.

На данный момент устанавливаются причина пожара, виновное лицо и нанесенный владельцу ущерб.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске при тушении пожара в гараже нашли тело мужчины.