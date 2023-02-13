Жительница Муравленко поверила мошенникам и перевела им с кредитных карт более миллиона рублей

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что ее сбережения могут попасть в руки злоумышленников и перевел их на левые счета.

- Потерпевшая сообщила, что двое неизвестных связывались с ней с разных номеров посредством мессенджера. Один из них представился сотрудником правоохранительных органов, а другой - московского банка. Введя женщину в заблуждение, они сообщили, что с ее счетов могут украсть деньги, а чтобы этого не произошло, нужно перевести их на безопасные номера, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге, не заподозрив обмана, женщина перевела с имеющихся у нее кредитных карт более миллиона.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Муравленко купил у мошенников игровую консоль за крупную сумму.