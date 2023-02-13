Ямалец, выкинувший из окна 2-летнюю внучку свой сожительницы, признан вменяемым

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе провели судебно-психиатрическую экспертизу в отношении мужчины, выкинувшего 2-летнюю внучку своей сожительницы из окна второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что преступление произошло в селе Аксарка 22 января 2023 года. Северянина, находившегося в алкогольном опьянении, сильно раздражал плач девочки. Не придумав ничего лучше, он взял малышку и выбросил ее из окна. К счастью, ребенок выжил - падение смягчил сугроб. А неравнодушный сосед злоумышленника забрал девочку к себе в квартиру и вызвал скорую помощь.

- По результатам экспертизы, мужчина, в момент совершения преступления, осознавал свои действий и мог руководить ими, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В скором времени уголовное дело с обвинительным заключением будет передано прокурору.