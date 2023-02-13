На трассе Сургут - Салехард иномарка вылетела в кювет и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
За прошедшие сутки на ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 12 февраля на 1 084 километре трассы Сургут - Салехард.
- Около 12:59 водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате произошедшего он получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.
Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 692, в которых 2 человека погибли и еще 34 получили травмы, в том числе 3 ребенка.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на дороге между Коротчаево и Тазовским, при при столкновении «МАЗа» и «КАМАЗа», пострадали 3 человека.