На трассе Сургут - Салехард иномарка вылетела в кювет и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 12 февраля на 1 084 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 12:59 водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате произошедшего он получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 692, в которых 2 человека погибли и еще 34 получили травмы, в том числе 3 ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на дороге между Коротчаево и Тазовским, при при столкновении «МАЗа» и «КАМАЗа», пострадали 3 человека.