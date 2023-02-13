Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда решают, каких новых общественных пространств не хватает городу. Соответствующий опрос размещен на портале «Живем на Севере» и продлится до 17 февраля, сообщили в городской администрации.

На выбор предложено четыре варианта: детские игровые и спортивные площадки, объекты монументального искусства, зоны отдыха у водоемов.

Кроме того, горожане могут предложить свои идеи.

- Это возможность для народного креатива. Итоги опроса «лягут» в основу формирования планов благоустройства на ближайшую перспективу, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что общественная активность на портале «Живем на Севере» монетизируется. Заработанные монетки можно обменять на классные «живёмнасеверные» товары.