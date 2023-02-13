На Ямале вандалы повредили санитарный модуль, установленный в горах Полярного Урала

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На Ямале вандалы повредили санитарный модуль, установленный в августе прошлого года у подножия горы Черная на Полярном Урале. Об этом сообщил директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

- Судя по ровной колее - пытались утащить, но бросили метрах в пятидесяти. При этом модуль пробит изнутри и снаружи, все перевернуто. Жилой приют не пострадал, - рассказал управленец.

На данный момент модуль немного привели в порядок. Пробоины временно закрыли баннерами и вычистили туалеты. Правда, один из них пришлось запереть - там сломалась входная ручка и сам бак-накопитель.

Кроме того, модуль оттащили обратно и приварили к жилому. Летом, когда растает снег, его вернут на прежнее место, но перед этим придумают, как укрепить основание, чтобы подобное не повторилось впредь.