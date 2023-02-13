Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал в своих соцсетях о пушистом солдате, выполняющем свой долг в зоне спецоперации.

«Захотелось поделиться с вами этими фото. Ребята прислали, говорят «у каждого свой пост». Кот из батальона «Ямал» живет в столовой и охраняет провизию от грызунов», - написал градоначальник.

На снимках, опубликованных управленцем, изображены дремлющий хвостатый, различная провизия и посуда, из которой едят ямальцы.

В комментариях к посту губкинцы восхитились котом и пожелали северянам скорейшего возвращения домой.

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что ямальский «Союз десантников» привез батальону земляков четвероногого сослуживца.