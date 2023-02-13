Предприниматели Салехарда передали бойцам спецоперации пять машин

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде активисты Ассоциации ветеранов боевых действий передали бойцам спецоперации сразу пять машин. Как сообщили в городской администрации, сейчас автомобили марки «Нива», «ГАЗель», УАЗ «Патриот» и «Урал» готовят к дальней дороге.

Автомобили - подарок местных предпринимателей. Хоть транспорт и поддержанные, но он на ходу и в полной боевой готовности.

- Салехардские предприниматели своих имен не называют, но говорят, что этим поддержка ямальцев на передовой не ограничится, - сообщили в мэрии.

Самый нужный и важный на передовой - грузовик «Урал». Кстати, в ближайшее время еще один прибудет из Восяхово.

Как только весь транспорт приведут в надлежащий вид, волонтеры доставят его бойцам ямальских батальонов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде преподаватель колледжа наладил выпуск ампульниц на 3D-принтере для ямальских бойцов.