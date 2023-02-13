На Ямале 13 февраля 2023 года ветер усилится до 17 м/с

Погода на Ямале на 13 февраля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 13 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями и небольшой снег, в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -13…-18 градусов, при натекании облачности до -8. Днем -5…-10 градусов, местами до -15.

В Салехарде: облачно и небольшой снег. Температура ночью -12 градусов, днем -11. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: