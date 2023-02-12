В Приуральском районе попрощались с контрактником, погибшем в зоне СВО

Фото: телеграм-канал главы Приуральского района

В Приуральском районе проводили в последний путь контрактника, погибшего в зоне СВО. Свои соболезнования семье погибшего принес глава района Иван Сакал.

- Сегодня мы попрощались с нашим земляком Сергеем Назаровым. В сентябре прошлого года Сергей отправился в зону СВО служить по контракту в должности стрелка-помощника гранатометчика. В январе уроженец Приуралья погиб во время проведения специальной военной операции - написал в своем телеграм-канале глава Приуральского района.

Земляки вспоминают Сергея как лучезарного и чуткого человека. Он был жизнерадостным и отзывчивым.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего - добавил Иван Сакал.