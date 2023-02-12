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НовостиЗдоровье12 февраля 2023 10:14

На Ямале 12 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 148 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 февраля 2023 года
Виктория Терина
На Ямале 12 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 148 человек

На Ямале 12 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 148 человек

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 148 человек. С начала периода количество заболевших достигло 152 180.

При этом выздоровели 75 северянин. За весь период вылечились 150 011 человек. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

На сегодня в России зафиксировано 22 060 370 случаев заражения коронавирусом На сегодня в России погибло уже 395 520 человек. Полностью вылечили от вируса 21 425 889 человек,