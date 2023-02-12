На Ямале 12 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 148 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 148 человек. С начала периода количество заболевших достигло 152 180.

При этом выздоровели 75 северянин. За весь период вылечились 150 011 человек. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

На сегодня в России зафиксировано 22 060 370 случаев заражения коронавирусом На сегодня в России погибло уже 395 520 человек. Полностью вылечили от вируса 21 425 889 человек,