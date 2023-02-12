На Ямале столкнулись «МАЗ» и «КАМАЗ»: пострадал один из водителей

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.

Одна из аварий произошла на 89 километре дороги «Коротчаево - Тазовский», когда водитель автомобиля «МАЗ» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП водитель «КАМАЗа» госпитализирован. Еще одно ДТП произошло на 935 км трассы «Сургут-Салехард». Водитель снегохода «Ski-Doo» не справился с управлением и наехал на остановившиеся транспортное средство «Scania». В результате ДТП водитель и пассажир снегохода с травмами попали в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 681 зарегистрированных ДТП, 2 человека погибли, 33 человека получили травмы, в их числе 3 ребенка. В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.