На Ямале 11 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 136 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 136 человек. С начала периода количество заболевших достигло 152 032.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, выздоровели 87 северянин. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

В России выявлено 12 845 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 391. Всего в стране зарегистрировано 22 060 370 случаев. Излечились от коронавируса 8 258 россиян, скончались - 36.