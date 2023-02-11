Глава Красноселькупского района вручил знаки отличия «Орлятам»

Фото: Юрий Фишер

В красноселькупской школе «Радуга» состоялось открытие первичных отделений общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Юрий Фишер.

«В школе «Радуга» состоялось открытие первичных отделений движения детей и молодежи «Движение Первых», проводимого в рамках Года знаний на Ямале. Это площадка для реализации юных лидеров, их важных, полезных и интересных идей», - написал управленец.

Также Юрий Фишер рассказал, что вручил знаки отличия «Орлятам» - самым молодым участником движения. Ребята уже успели сделать много добрых дел: они писали письма и открытки солдатам, собирали вещи первой необходимости и открыли «Добрую почту» в начальной школе.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в красноселькупской школе впервые открылся класс юнармейцев.