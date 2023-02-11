В Салехарде впервые проходят Дни культуры коми-зырян

Фото: пресс-служба губернатора

Салехард впервые принимает Дни культуры коми-зырян. Для участия в торжественных мероприятиях в окружную столицу прибыли 90 участников из Ямала и Республики Коми. Это общественники, знатоки культуры и народных традиций, фольклорные коллективы, языковые активисты и молодежь.

С приветственными словами в адрес собравшихся выступили гости из Республики Коми. Министр национальной политики Роман Носков отметил важность сохранения традиционной культуры и самобытного уклада жизни коми-зырян, передачу опыта молодежи подрастающему поколению и сохранение родного языка.

Двухдневная программа включает рабочие встречи и выступления региональных языковых активистов, приглашенных экспертов, показы документальных фильмов, посещение музеев Салехарда, творческие мастер-классы и выступления фольклорных коллективов.

В ходе мероприятия ямальцы представят передовой опыт изучения коми-языка. Например, педагог Ямальского многопрофильного колледжа Ирина Терентьева расскажет на интерактивном уроке о секретах быстрого изучения коми слов.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Народы Арктики».