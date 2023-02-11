Ноябрьский хирург спас пациента от ампутации ног

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Сосудистый хирург Ноябрьской ЦГБ Николай Крючев спас пациента от ампутации ног. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, помощь потребовалась мужчине, поступившему с симптомами ишемии нижних конечностей.

Обследование показало окклюзию (закупоривание) наружных подвздошных артерий, ему была необходима операция. Хирургическое вмешательство подразумевало установку шунта в обход закупоренной артерии, то есть от брюшной аорты к бедренным артериям обеих ног с помощью искусственного сосудистого протеза.

Сложность состояла в том, что ранее, в другом городе, пациенту уже было проведено стентирование аорты и подвздошных артерий. Теперь хирургу следовало удалить установленные ранее стенты и тромбы, перекрывшие сосуды, и только потом начинать операцию.

Уже на следующий день у пациента прошли боли, а через пять дней он смог ходить самостоятельно. Вчера мужчину выписали домой.

Как отметили в больнице, такое вмешательство позволяет сохранить ноги и улучшить качество жизни человека.