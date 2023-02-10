В Ноябрьске пройдет детский зональный конкурс ансамблей «Созвучие»

Фото: администрация Ноябрьска

В предстоящие выходные в Ноябрьске пройдет Х Зональный конкурс ансамблей «Созвучие». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С 11 по 12 февраля наш город станет большой творческой площадкой. В Детской школе искусств имени П.И. Чайковского состоится Х Зональный конкурс ансамблей «Созвучие». В этом году он посвящен празднованию 150-летия со дня рождения знаменитого композитора Сергея Рахманинова, - прокомментировали в мэрии.

Сразятся в творческом состязании учащиеся и их наставники из 12 школ городов и поселков Ямала. Ноябрьск представят 170 ребят.

Конкурс предусматривает соревнования ансамблей в шести номинациях и в пяти возрастных группах. Жюри оценит навыки музыкантов в игре на различных инструментах и вокале.

Открытие мероприятия 11 февраля в 10:00.