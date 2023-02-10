В 2022 году тюменские энергетики направили на обучение персонала более 33 миллионов рублей

Фото: Олеся Рухляда

Компания «Россети Тюмень» увеличила в 2022 году объем финансирования на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала – он вырос на 6 %, до 33 миллионов рублей. За прошедший период обучение прошли более 7 тысяч работников, в том числе 6 800 человек производственного персонала.

Одним из самых рейтинговых учебных заведений, в котором специалисты компании изучили профессиональные программы, стал Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Это единственное высшее учебное заведение России, вошедшее в сотню сильнейших молодых вузов мира в 2019 году.

Также одним из ключевых образовательных комплексов для развития профессиональных компетенций энергетиков является Корпоративный учебный центр компании в Нижневартовске. Его портфель образовательных программ включает 93 направления. Очное обучение предприятие организовало почти для 200 человек. А благодаря внедрению в прошлом году системы дистанционного обучения онлайн-курсы прошли более 700 работников компании.

Отметим, что кадровая политика энергокомпании нацелена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных, в том числе цифровых, навыков и на повышение личной эффективности. Высокий уровень компетенций позволяет сотрудникам эффективно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также становиться лучшими в конкурсах профессионального мастерства.