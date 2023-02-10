Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 февраля 2023 9:36

На Ямале 10 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 114 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 114 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 896.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 70 северянин. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

В России выявлено 12 392 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 358. Всего в стране зарегистрировано 22 047 525 случаев. Излечились от коронавируса 7 503 человека, скончались - 37.