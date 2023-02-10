Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала-2023» стартует 10 февраля

Фото: пресс-служба губернатора

В регионе стартует первый этап VI Арктического благотворительного турнира по волейболу «Кубок губернатора Ямала - 2023». Предварительные игры пройдут в Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги с 10 февраля по 5 марта. Полуфинальные турниры и гала-матч состоятся в газовой столице с 10 по 16 марта.

Среди участников - любительские волейбольные команды администраций городов, районов, учреждений и организаций.

Все добровольные взносы команд-участниц и зрителей направятся в окружной фонд «Ямине», оказывающий помощь больным детям. Так, в прошлом году удалось собрать более трех миллионов рублей, а за годы проведения турнира - с 2018 по 2022 год - более 14 миллионов рублей.

Главным событием турнира традиционно станет благотворительный гала-матч в Новом Уренгое, в котором встретятся команды губернатора «Северный характер» и сборная из капитанов всех команд «Лидеры Ямала».

Отметим, что сделать доброе дело может каждый желающий. Для этого надо перечислить средства в фонд «Ямине» или купить билет на финальный матч. О старте продаж будет сообщено дополнительно.