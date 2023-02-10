Пенсионеры из Ноябрьска связали для бойцов СВО теплые вещи

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

«Серебряные» волонтеры Ноябрьска без устали помогают бойцам спецоперации. Не жалея сил и времени, они связали для мужчин шерстяные носки, рукавицы и манишки. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Надежда Гудкова.

«Я восхищаюсь нашими активистками из Совета ветеранов! Многим уже за 80, а они вон какие умницы и рукодельницы! Навязали шерстяных носков, рукавиц и манишек для наших ямальских защитников. Это их вклад в Победу, их искренний отклик на Всероссийскую акцию «Тепло для героя», - написала депутат в своих соцсетях.

Также Надежда Гукова поблагодарила мастериц за их поддержку, неравнодушие, отзывчивость и сопереживание.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что бойцы из ДНР поблагодарили ноябрян за гумпомощь и трогательные письма от детей.