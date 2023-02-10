Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Губкинском невнимательный водитель собрал «паровозик» из четырех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на проспекте Мира.

- Водитель одной из иномарок решил ответить на телефонный звонок, отвлекся от дороги и врезался в ехавший впереди автомобиль, - прокомментировали в ведомстве.

Как итог - последовала цепная реакция, в результате которой одна машину ударила другую и так несколько раз.

В Госавтоинспекции напомнили, что, согласно п. 2.7. ПДД РФ, водителю запрещается пользоваться телефоном во время движения. Исключение возможно в том случаем, если гаджет оборудован техническим устройством, позволяющим вести разговор без использования рук.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в страшном ДТП под Губкинском погибли водитель и пассажир легковушки. Автомобиль, в которой находились мужчина и женщина, столкнулся с грузовиком.