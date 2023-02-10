В Тарко-Сале дорожное предприятие выплатит потерявшему ногу ребенку миллион рублей

В Тарко-Сале дорожное предприятие выплатит ребенку миллион рублей в качестве компенсации за наезд большегруза Фото: Вера Зенина

В Тарко-Сале МУП «ДРСУ» выплатит мальчику, потерявшему ногу под колесами большегруза, один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- ЧП произошло в мае 2022 года. В тот день водитель вакуумной машины наехал на мальчика 2014 года рождения, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Поскольку по закону работодатель ответственен за причинение вреда своими сотрудниками, заместитель прокурора обратился в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда, - прокомментировали в ведомстве.

Во время заседания мать мальчика и ответчик заключили мировое соглашение, по условиям которого пострадавшему будет выплачен миллион рублей.

Однако это не значит, что водитель не понесет наказания. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Прокуратура контролируют ход и результаты его расследования.