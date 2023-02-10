В Новом Уренгое осудят пожилого мужчину, до смерти забившего возлюбленную и ее приятеля стеклянной бутылкой

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В Новом Уренгое осудят 61-летнего мужчину, до смерти забившего стеклянной бутылкой свою возлюбленную и ее знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 23 октября 2022 года. В тот день 61-летний мужчина обнаружил свою сожительницу в компании другого мужчины - они распивали спиртные напитки. Обуреваемый ревностью, северянин жестоко избил 46-летнего соперника стеклянной бутылкой по голове и туловищу, от чего он скончался через несколько часов.

После того как мужчина покинул квартиру, обвиняемый избил и свою 46-летнюю сожительницу. Женщина умерла 25 октября.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть обоих потерпевших наступила в результате причиненных им черепно-мозговых травм, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, при обыске квартиры, принадлежащей обвиняемому, полицейские обнаружили три емкости с взрывчатом веществом - дымным порохом, которое он хранил незаконно.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и дожидается судебного заседания. Он обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).