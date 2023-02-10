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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 5:26

С раннего утра в Надыме тушат горящий металлический ангар

С пламенем борются 22 сотрудника профильных служб
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

С раннего утра надымские пожарные тушат металлический ангар, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Сегодня в 06:30 утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что напротив военкомата виден дым. Служба пожарной охраны немедленно выехала на 8-й проезд, - рассказали в мэрии.

Первые подразделения профильных служб, прибывшие на место, обнаружили огненное пламя и черные клубы дыма. Всего в тушении пожара задействовано 7 единиц техники и 22 сотрудника профильных служб.

Известно, что во время пожара никто не погиб и не пострадал.

На данныы момент спасатели продолжают бороться с огнем.