На трассе под Ноябрьском погиб молодой парень

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В 23-х километрах от Ноябрьска произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, около 7:40 утра столкнулись автомобили «Нива» и «ГАЗ».

- По предварительным данным, водитель «Нивы» выехала на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей навстречу «Газелью». В результате аварии погиб молодой человек 2000 года рождения, он находился за рулем легкового автомобиля, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Еще троих участников ДТП доставили в больницу - пассажира и водителя «Газели», а также пассажира «Нивы».

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Движение на автодороге не ограничено.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на трассе под Ноябрьском при столкновении легковушки и грузовика погибли две женщины.