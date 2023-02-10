В Салехарде появится сквер для прогулок и отдыха с познавательной функцией

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде благоустроят территорию по улице Республики, 38. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, там появится сквер для прогулок и отдыха с познавательной функцией.

- Планируется озеленение территории, создание оригинальных видов подсветки и ландшафтного освещения. Появятся монументальные скульптурные композиции, - рассказали в ведомстве.

Данный проект стал победителем голосования, проводимого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее на этом месте было старое здание Ямальского полярного агроэкономического техникума, которое снесли из-за его аварийного состояния.

Отметим, что с начала реализации программы в регионе благоустроили 289 общественных и 1 126 дворовых пространств.