Фото: пресс-служба губернатора

В январе на Ямале заготовили рекордное количество оленины - более 350 тонн. Как сообщили в пресс-службе губернатора, такой старт убойной кампании стал рекордным для округа. В предыдущие года максимальный объем заготовки не превышал 130 тонн.

В январе убой проходил на шести специализированных комплексах. Так, более 140 тонн заготовлено ООО «Тазовские олени», на счету ООО «Возрождение» - 110 тонн, показателя в 65 тонн достигли на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта», результат СПК «Тазовский» - 20 тонн, МСП «Мужевское» - 11 тонн, а ООО ПГП «Пуровские олени» - 6 тонн.

Ключевыми сдатчиками мяса в первый месяц года стали работники национальных общин и оленеводы-частники. Они привели на комплексы порядка восьми тысяч голов северных оленей.

Зимний этап заготовки оленины завершится в третьей декаде февраля. Следующий - основной этап убойной кампании - начнется осенью и затронет 15 специализированных комплексов. По традиции первым убой начнет МУП «Паюта» в Приуральском районе, которое в этом году отметит свой десятилетний юбилей, а в октябре-ноябре к процессу подключатся остальные предприятия-заготовители.