В Лабытнанги вручили семь сертификатов для переезда на юг Тюменской области

Фото: Марина Трескова, соцсети

На Ямале продолжается реализация программы «Сотрудничество», участники которой могут переехать на юг Тюменской области и обзавестись жильем. Вчера, 9 февраля, сертификаты вручили семи жителям Лабытнанги. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Все участники программы - люди разных профессий, и все имеют многолетний стаж работы на Крайнем Севере, - почеркнула градоначльница.

Среди северян, планирующих переезд в Тюмень, - Валентина Курбатова. В 1984 году женщина приехала в Лабытнанги, сначала работала швеей, затем трудилась помощником воспитателя в детском саду, позже - поваром. В итоге ее северный стаж насчитывает более 35 лет.

- Спасибо за многолетний труд. Желаю удачи и счастья на новом месте, пусть исполняются мечты, - обратилась к собравшимся Марина Трескова..

Напоминаем, что в прошлом году данной мерой поддержки воспользовались 77 семей лабытнангцев.

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